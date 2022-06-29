Кишинёв, 29 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Сторонники экс-президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона 29 июня вышли на протестный митинг в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Партия Социалистов Республики Молдова Акция протеста ПСРМ

Сообщается, что акция началась возле здания Апелляционного суда. В нём сегодня рассматривается обращение адвокатов Додона с требованием отменить назначенный ему домашний арест.

«Собравшиеся граждане требуют прекратить преследование Игоря Додона, считая его уголовное дело политически мотивированным и направленным на запугивание оппозиции в стране», — отметили в пресс-службе.

Напомним, суд в Кишинёве 26 мая постановил отправить Додона под домашний арест. Экс-президента обвиняют в «коррупции», «измене родине» и «незаконном обогащении». При этом прокуроры настаивали на его помещение в следственный изолятор. По их мнению, в противном случае в стране могли бы начаться беспорядки.