София, 29 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В городе Видин на северо-западе Болгарии упала на террасу жилого дома неразорвавшаяся ракета, выпущенная с одного из местных военных полигонов. Об этом 29 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

Армия Болгарии

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 28 июня, когда артиллеристы расстреливали из шумовых снарядов градовые облака. Жертв нет, помещению причинен незначительный ущерб.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, в Болгарии из-за сильного града пострадали десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Для разгона туч местные власти привлекли армейские подразделения.