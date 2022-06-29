Москва, , 14:21 — REGNUM Законопроект о 10 годах колонии за насилие или угрозы со стороны коллекторов внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовная ответственность предусматривается за «совершение лицом, действующим от имени кредитора или в его интересах, кредитором-физическим лицом, работником организации кредитора действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица».

Деяние предлагается наказывать штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублейили в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же деяния, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до десяти лет.

«Представляется, что юридическим механизмом, который позволил бы противодействовать деятельности лиц, использующих незаконные способы осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, на ранней стадии, обеспечивая этим превентивную защиту интересов граждан, могла бы стать именно уголовная ответственность», — отмечают авторы инициативы.

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