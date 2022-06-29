20 мая состоялась инаугурация нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ. Большую часть речи только что принявший присягу политик посвятил отношениям с материковым Китаем, всегда определяющим очень многое для Тайваня.

Иван Шилов ИА Регнум Глава Тайваня Лай Циндэ

Лай Циндэ призвал Пекин «прекратить политическое и военное запугивание Тайваня», разделить с ним глобальную ответственность за поддержание мира и стабильности по обе стороны пролива. Заверил, что новое правительство не станет провоцировать соседа, но и не пойдёт ему на уступки, будет «поддерживать статус-кво», защищать демократию и сотрудничать с другими демократическими странами.

В своём обращении Лай прямо призвал признать выбор тайваньского народа (фактически — объявить Тайвань независимым государством) и приступить к взаимовыгодному диалогу. Его он предложил начать с возобновления двустороннего туризма и разрешения китайским студентам учиться в тайваньских вузах.

Особое место в выступлении уделялось развитию новых технологий для превращения Тайбэя из главного в мире производителя микрочипов в «остров искусственного интеллекта», чья промышленность, использующая вычислительную мощь ИИ, сделает армию, рабочую силу и экономику сильнее.

Выделил глава администрации и американский пакет военной помощи, одобренный Тайваню и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе месяцем ранее, рассказал о дальнейшем наращивании сотрудничества со странами, поддерживающими Тайбэй, большинство из которых — противники Китая.

Красной нитью в выступлении проходила идея укрепления обороны острова для усиления сдерживания Пекина, чьи «амбиции в отношении аннексии Тайваня — убеждал Лай — не исчезнут просто так… даже если мы примем все претензии Китая и откажемся от своего суверенитета».

Можно констатировать, что под предлогом мира в Тайваньском проливе будет и дальше идти планомерная милитаризация Тайваня.

Китайский ответ

Ответ из Пекина на инаугурационную речь Лай Циндэ не заставил себя ждать.

Комментируя вступление в должность главы администрации острова, официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что «независимость Тайваня» и мир в Тайваньском проливе — вещи несовместимые, родина должна быть воссоединена и неизбежно воссоединится, Китай никогда не потерпит никакой формы сепаратистской деятельности в поддержку независимости острова.

«Как бы ни менялась ситуация на острове, кто бы ни находился у власти, это не может изменить того факта, что оба берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю» — говорится в заявлении.

Высказался по инаугурационной речи очередного главы острова и официальный представитель китайского дипведомства Ван Вэньбинь. По его словам, общая тенденция истории неудержима, и стремление к «независимости Тайваня» ведёт в тупик. Попытки внешних сил вмешиваться во внутренние дела страны и «использовать Тайвань для сдерживания Китая» неизбежно обречены на провал.

Также Ван Вэньбинь счёл необходимым предупредить о том, что люди, бросающие вызов принципу единого Китая, в конечном итоге будут поглощены неумолимым временем, а те, кто пытается повернуть историю вспять, лишь исчезнут в её бездне.

Кроме того, китайский чиновник назвал нового главу администрации Тайваня предателем по отношению к нации и народу, поскольку он игнорирует «преобладающее общественное мнение на острове, подаёт опасные сигналы и является нарушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе».

Это в довесок к «зачинщику опасной войны». Так окрестили Лай Циндэ в Канцелярии ещё во время январских выборов на острове.

Однако помимо риторики Китай пошёл и на практические меры, начав неподалеку от непокорного острова военные учения «Объединенный меч — 2024».

Планы новой администрации

Срок полномочий Лай Циндэ в новой должности составит четыре года. Будучи представителем Демократической прогрессивной партии, которая исторически выступала за поправки к Конституции, которые бы официально провозгласили независимость Тайваня, и в целом единомышленником своей предшественницы Цай Инвэнь (с 2020 года он занимал пост вице-президента) новая администрации продолжит отдаляться от материкового Китая и будет сближаться с США и их союзниками.

Это за несколько дней до инаугурации подтвердил сам глава, о чём сообщало информационное агентство Central News Agency (CAN). Впрочем, из полного текста инаугурационной речи малопонятно, как именно Тайбэй будет стараться сдерживать Китай.

Ответ на этот вопрос даёт заявление, сделанное в канун инаугурации Лай Циндэ, тогда ещё уходящей с поста главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Она заявила о необходимости наращивать оборонный потенциал для повышения цены захвата. По логике администрации Тайваня снижение «риска вооружённого конфликта» должно осуществиться «за счёт повышения риска и денежных затрат для Пекина».

Это значит повышение асимметричных боевых возможностей за счёт закупки средств ПВО, ВВС, РСЗО, ракетных оперативно-тактических комплексов, комплексов береговой обороны и противотанковых ракетных комплексов.

Такие планы реализуемы не только за счёт местного военно-промышленного комплекса, но и действующего по сей день «Закона об отношениях с Тайванем», согласно которому США поставляют оружие отколовшейся провинции, официально не признавая её суверенитет.

Кроме того, замечала Цай Инвэнь, Тайвань должен сформировать коллективное сдерживание за счёт региональных партнёров.

Последнее достижимо путём установления партнёрских отношений (без признания независимости) «с демократиями по всему миру». Чему фактически посвящён один из пунктов программы Лай Циндэ по сохранению мира в Тайваньском проливе.

Так, в программе поддержания мира (о ней в инаугурационной речи Лай упоминал вскользь) уделяется внимание повышению экономической безопасности, поскольку «торговая зависимость Тайваня от Китая создаёт возможности для его экономического принуждения».

Наконец, декларируется приверженность устойчивому и принципиальному лидерству по обе стороны пролива, включающая, по словам Лай Циндэ, его основные приоритеты — прагматизм и последовательность.

Хотя в реальности ни того ни другого в речи не прозвучало, поскольку глава администрации продолжил настаивать на раскольнической позиции, направленной на признание Китаем «независимости Тайваня», подстрекал к конфронтации между двумя берегами пролива, существуют объективные причины, почему риск военного конфликта в тайваньском проливе не столь высок, как может показаться.

Три фактора, снижающие риск

Во-первых, Лай Цинде продемонстрировал в президентской гонке довольно скромные результаты. Он едва преодолел рубеж в 40% голосов, продемонстрировав самый низкий процент, набранный победителем с 2000 года. Это позволяет Пекину утверждать, что Лай не представляет интересы всего населения Тайваня, потому у КНР сохраняются аргументы в пользу возможности мирного воссоединения с островом, воздержавшись от проведения военной операции.

Усиливать подобные настроения в Китае должны и результаты парламентских выборов, на которых Демократическая прогрессивная партия потеряла контроль над 113-местным парламентом Тайваня, а большинство имеет партия Гоминьдан, выступающая за укрепление связей с Пекином.

Отсутствие абсолютного большинства, что произошло впервые за 16 лет, означает, что правящая и оппозиционная партии теперь должны будут решать проблемы сообща.

Во-вторых, правящая Демократическая партия во главе с Лай продолжит избегать официального оформления фактической независимости, поскольку «нет необходимости в референдуме или провозглашении независимости, так как Тайвань уже является независимым государством: есть политическая система, конституция, законы, армия».

Объявление независимости де-юре является провокационным и неприемлемым для Китая шагом.

В-третьих, наращивание оборонного потенциала Тайваня действительно существенно увеличивает цену военной атаки на остров. Это также является дополнительным сдерживающим фактором наряду с верой Китая в мирное воссоединение с отколовшейся провинцией.

Несмотря на всю сложность нынешней ситуации в районе Тайваньского пролива, США не прекратят накачивать остров вооружением для защиты от «китайской агрессии», вместе с тем будут придерживаться политики «стратегической двойственности» в вопросах помощи Тайваню, в том числе сдерживая Тайбэй от решения объявить свою независимость.