Астрахань, , 14:21 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

29 июня выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлен 117 тыс. 951 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 114 тыс. 425 человек выписаны после курса лечения, в том числе 19 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 14 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.