Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону стоимость проезда в электротранспорте может увеличиться минимум вдвое. Документ, в котором сказано об экономически обоснованных тарифах на проезд в троллейбусах и трамваях, был опубликован, а затем удалён с сайта городской администрации.

Билет в общественном транспорте Yarnews.net

В документе было указано, что стоимость проезда в троллейбусе должна стоить 49,69 рубля, в трамвае — 57,4 рубля. Для сравнения: пассажиры в настоящее время платят 23 рублей за поездку.

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ИА REGNUM сообщало, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону произошло в ноябре 2021 года. Так, поездка в автобусе обходится в 32 рубля теперь (при оплате банковской картой — 30 рублей, при оплате транспортной картой — 29 рублей), в троллейбусах и трамваях — 23 рубля. Сохраняются льготы для пенсионеров и школьников в размере 50% от полной стоимости проезда.

Ростовские перевозчики обращались к городским властям с просьбой повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 40−45 рублей.