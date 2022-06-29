Донецк, 29 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Житель города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике погиб в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом 29 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В штабе рассказали, что в результате обстрела ВСУ территории Ясиноватой погиб мужчина. Происшествие случилось на улице Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую и Новобахмутовку.