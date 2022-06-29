Дженин, Палестина, 29 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В палестинском городе Дженин, расположенном на Западном берегу реки Иордан, начались столкновения между местными жителями и израильскими военными. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

По данным журналистов, утром 29 июля израильские войска совершили попытку войти в город с целью ареста участников массовых беспорядков.

Отмечается, что на пути следования военных появилась группа демонстрантов, которая начала закидывать солдат и военную технику камнями. Ответным огнём был убит один демонстрант. Ещё один человек получил ранения. Как минимум двое участников протеста были арестованы.