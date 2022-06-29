Джакарта, , 14:20 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2149 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 29 июня в Индонезии выявили 6 086 212 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 1282 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 5 913 307 человек.

В период с 28 по 29 июня от COVID-19 в Индонезии умерли три человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 731 жителя Индонезии.

Увеличение числа случаев заражения коронавирусом распространилось в Индонезии из-за штамма Омикрона BA.4 и BA.5. В настоящее время выявлено 739 случаев заражения этим штаммом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2167 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили 2167 носителей коронавируса