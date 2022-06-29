Лондон, , 14:19 — REGNUM Власти Великобритании в случае серьезной нехватки газа могут прекратить его поставки в Европу, сообщила 29 июня газета Financial Times.

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Отмечается, что такая мера станет одной из первых в рамках чрезвычайного плана, который может быть инициирован энергетической компанией National Grid.

Стратегия предусматривает перекрытие трубопроводов, идущих в Нидерланды и Бельгию, уточнило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики прогнозируют, что попытка Европейского союза заместить импорт российского газа в этом году, скорее всего, не увенчается успехом, и это окажет дополнительное давление на экономику региона.

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