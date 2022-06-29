Самара, 29 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитывает, что украинский игрок Дмитрий Иванисеня останется в команде. Об этом 29 июня сообщает ТАСС.

Satory2001 Стадион «Самара-Арена»

«Иванисеня квалифицированный футболист и профессионал своего дела. Это игрок, который делает «Крылья Советов» сильнее», — сообщили в клубе.

Отмечается, что клуб рассчитывает на 28-летнего полузащитника и готов говорить о нём только в контексте спортивных вопросов.

28 июня Иванисеня вернулся в расположение «Крыльев Советов» и сыграл в товарищеском матче с казанским «Рубином» (1:3). За самарский клуб он выступает с июня 2021 года.