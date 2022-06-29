Пенза, , 14:31 — REGNUM В Пензе прокуратура проверила городскую администрацию на достоверность сведений о доходах, расходах, имуществе сотрудников за 2020 и 2021 годы. По итогам надзорных мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечены 15 служащих мэрии, сообщает прокуратура Пензенской области.

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Муниципальные служащие администрации Пензы, руководитель иного органа местного самоуправления города, директор муниципального учреждения, а также соискатели, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и должности руководителя муниципального учреждения, предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе на себя и членов семьи.

Замглавы городской администрации во время нахождения на муниципальной службе являлся учредителем коммерческой организации, что запрещено действующим законодательством.

Главе администрации города Пензы внесены представления. 15 муниципальных служащих мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства уличили в предоставлении недостоверных сведений о доходах в 2020 году. К дисциплинарной ответственности привлекли 13 должностных лиц.

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