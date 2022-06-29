Брюссель, 29 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Власти Молдавии очень ценят присвоение республике статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил на на Брюссельском форуме German Marshall Fund молдавский вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николай Попеску.

Mfa.gov.md Николай Попеску

«Мы полны решимости продолжать ускорять программу реформ, и наш путь в ЕС будет основываться на критерии меритократии», — сказал Попеску.

Он заявил, что культура республики является частью Европы, и за последние 30 лет в Молдавии якобы построили демократический строй. По его мнению, евроинтеграция страны укрепит стабильность в регионе.

Напомним, действующее правительство Молдавии было сформировано в августе 2021 года. Уже осенью уровень жизни в стране начал падать, а весной 2022 года уровень годовой инфляции приблизился к 30%. В оппозиции обвиняют правительство в некомпетентности и проведении антироссийской политики во вред молдавской экономике.