Абу-Даби, 29 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом 29 июня сообщает официальное информационное агентство WAM.

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По данным журналистов, в ходе визита Моди встретился с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения между ОАЭ и Индией, а также «продвижение двусторонних отношений вперед».

Как сообщается, в ходе переговоров представители двух стран затронули также вопросы торгового сотрудничества на фоне глобального продовольственного и энергетического кризиса. В частности, власти Индии заинтересованы в закупках нефти из ОАЭ, в то время как власти Эмиратов рассчитывают на индийские поставки сельскохозяйственной продукции.