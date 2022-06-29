Чита, 29 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю передало экстренное предупреждение в связи с существенными изменениями погодных условий. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 29 июня по 1 июля на территории региона ожидается сильная жара с температурой воздуха +35°С и выше.

Pezibear Жара

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю рекомендует гражданам: одевайтесь по погоде, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка; избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени; воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области 30 июня местами по области грозы, в южных, центральных, верхнеленских, северо-восточных районах ожидаются сильные дожди, на селеопасных станциях очень сильные дожди.

Читайте также: В Приангарье идёт ненастье