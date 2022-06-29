Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга приняли в целом проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением возродить в образовательных учреждениях курсы начальной военной подготовки (НВП). Депутаты рассмотрели законопроект 29 июня на очередном заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В Заксобрании проект обращения был рассмотрен в первом чтении. Депутатам его представил член фракции «Единая Россия» Игорь Высоцкий. Именно в «ЕР» инициировали возродить начальную военную подготовку в школах.

«Уроки НВП, проводимые в классе, должны знакомить с основами военной службы, видами вооружений, классификацией боевых машин, топографией, защитой от оружия массового поражения, оказанием первой медицинской помощи», — заявил депутат.

Он отметил, что курсы НВП исключили из школьной программы в 1991 году. Их заменили на основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Как отметил Высоцкий, на сегодняшний день большинство призывников не имеет мотивации служить в армии.

Вместе с тем депутат от фракции «Яблоко» Александр Шишлов отметил, что старшеклассники сейчас перегружены. Дело касается и предметов, и экзаменов. В ответ на это Высоцкий вспомнил свои школьные годы, когда никто не был против курсов военной подготовки. Также подчеркивалось, что учить детей должны квалифицированные кадры с педагогическим образованием.

Аргумент о том, что курсы НВП не должны быть обязательными привёл член фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов. Он задался вопросом, зачем девушкам военная подготовка. В качестве подтверждения он привёл практику Израиля, где женщины служат, но в школах таких курсов нет.

Вместе с тем за принятие проекта проголосовали 39 депутатов. Против обращения к Мишустину выступили всего три парламентария.