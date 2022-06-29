Нью-Йорк, США, , 14:12 — REGNUM Биткоин впервые почти за неделю опустился ниже $20 000, а отсутствие у него устойчивой восходящей тенденции заставило некоторых аналитиков задуматься о перспективе дальнейшего падения, сообщает 29 июня Bloomberg.

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Курс крупнейшей криптовалюты упал на 1,8%, но затем немного восстановился и по состоянию на 9:45 утра в Лондоне (11:45 по московскому времени) торговался на уровне $19 991.

Вероятность дальнейшего падения «выше среднего», считает технический стратег компании Fundstrat Марк Ньютон. По его мнению, биткоин может упасть до 12 500 — 13 000 долларов.

Относительно стабильные позиции биткоина после падения до минимума в $17 560, зафиксированного 18 июня, внушили трейдерам надежду на то, что потрепанная криптовалюта готовит почву для отскока. Тем не менее сектор продолжает страдать из-за усилий центральных банков мира по повышению ставок, а также ряда громких крахов на криптовалютном рынке, подорвавших уверенность инвесторов.

Некоторая стабилизация цен на криптовалюты, вероятно, принесла определенное облегчение участникам рынка, «учитывая поток негативных заголовков в последние пару месяцев», заявил старший рыночный аналитик компании Oanda Крейг Эрлам.

«Боюсь, в ближайшие недели их станет еще больше, и мне интересно, кто еще считает так же, исходя из того, что биткоин так и не в состоянии подняться выше $20 000», — предостерегает Эрлам.

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