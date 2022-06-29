Лос-Анджелес, США, 29 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Певицы Аврил Лавинь ответила на вопрос, автором какой из уже существующих песен она хотела бы быть. Об этом 29 июня пишет Billboard.

(сс) Julia Stavale Аврил Лавин

Лавинь призналась, что жалеет, что не написала песню Bitch певицы Мередит Брукс. Она также добавила, что хотела бы записать кавер на этот хит.

ИА REGNUM напоминает, что релиз трека Bitch состоялся в 1997 году. Композиция занимала второе место в американском чарте Billboard Hot 100 на протяжении четырёх недель.