Омск, 29 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Омске объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающейся непогодой. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в мэрии города.

Sochi.ru Ливень

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, ночью 30 июня ожидается затяжной ливень. Порывы ветра будут достигать 25 м/с и более.

Омичей просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение также объявлено в Томске.

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