Октябрьский район, Калмыкия, , 14:10 — REGNUM В Октябрьском районе Калмыкии один из депутатов досрочно лишён полномочий после прокурорской проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 29 июня.

Чиновник

В ходе инспекции выяснилось, что депутат Большецарынского сельского муниципального образования в установленный срок не представил сведения о доходах за 2020 год. В этой связи районный прокурор внёс в адрес местного парламента представление с требованием об освобождении депутата от должности.

Народный лишён мандата в связи с утратой доверия.