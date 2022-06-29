Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в состав трибунала по Украине могли бы войти представители государств, входящих в СНГ, БРИКС и ШОС.

Глава СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Выступая на сессии «Мир и Право» Петербургского международного юридического форума, Бастрыкин предложил обсудить, «кого брать в союзники», чтобы трибунал над военными преступниками был международным.

«И целый ряд международных организаций СНГ, БРИКС, ШОС могли бы быть союзниками в создании таких международных судебных организаций, чтобы на их решения судов мы могли дать адекватные судебные ответы», — приводит РИА Новости слова Бастрыкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анонсировалось, что трибунал над преступниками, тврившими зверства в Донбассе, будет международным.