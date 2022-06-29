Уфа, , 14:12 — REGNUM Младший советник юстиции Рамиль Аскаров назначен на должность прокурора Миякинского района Башкирии сроком на пять лет. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сообщается, что соответствующий приказ 28 июня подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

Отмечается, что Аскаров родился в 1988 году в Туймазинском районе, в 2012 году стал выпускником Башкирского государственного университета по специальности «юриспруденция».

На службу в органы прокуратуры Башкирии был принят в феврале 2014 года. Занимал должности помощника прокуроров Салаватского, Мечетлинского районов, заместителя прокурора Илишевского района. Не раз поощрялся прокурором Башкирии за примерное исполнение служебных обязанностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен начальник отделения ГИБДД по Кармаскалинскому району.