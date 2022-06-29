Москва, , 14:16 — REGNUM Запад отказался от российского золота, но оно найдёт своих более прагматичных покупателей. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 29 июня на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как нам представляется, если недружественные страны приняли решение наложить на себя определенные ограничения и в инициативном порядке отказаться от российского золота, то найдутся более прагматичные и дальновидные покупатели», — сказала Захарова.

По её словам, это уже происходит с товарами других категорий. Если же вспомнить исторический конспект, ретроспективу, то так было всегда.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США запретили ввозить в страну российское золото, предусмотрев ряд исключений. Страны G7 также заявили, что намерены ограничивать золотые доходы России.

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