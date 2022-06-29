Москва, 29 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Запад отказался от российского золота, но оно найдёт своих более прагматичных покупателей. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 29 июня на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Как нам представляется, если недружественные страны приняли решение наложить на себя определенные ограничения и в инициативном порядке отказаться от российского золота, то найдутся более прагматичные и дальновидные покупатели», — сказала Захарова.

По её словам, это уже происходит с товарами других категорий. Если же вспомнить исторический конспект, ретроспективу, то так было всегда.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США запретили ввозить в страну российское золото, предусмотрев ряд исключений. Страны G7 также заявили, что намерены ограничивать золотые доходы России.

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