Лозанна, Швейцария, , 14:09 — REGNUM Женский турнир претендентов теперь будет проходить по новым правилам, введена система на выбывание. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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В турнире будут играть восемь шахматисток. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из четырёх партий, финал — из шести. При необходимости предусмотрен тай-брейк.

В четвертьфинале между собой сыграют Александра Горячкина (Россия) — Александра Костенюк (Россия), Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия), Хампи Конеру (Индия) – Мария Музычук (Украина), Лэй Тинцзе (Китай) – Анна Музычук (Украина).

Четвертьфиналы и полуфиналы состоятся в октябре–ноябре 2022 года и продлятся две недели. Финал пройдёт в первом квартале 2023 года.

Победительница турнира претендентов получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону против действующей чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь.