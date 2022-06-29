Рязань, 29 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки 42 человека завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в федеральном оперативном штабе. От осложнений скончался один пациент.

Министерство здравоохранения Ростовской области Больничная палата

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 122 327 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 118 340 жителей, скончались от осложнений 3 405 человек.

За сутки в рязанские ковид-стационары госпитализировано 13 человек.