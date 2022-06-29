Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Восстановление в России смертной казни невозможно без принятия новой Конституции РФ. Отмена властью моратория на смертную казнь в РФ в нынешних условиях стала бы плохим сигналом для общества. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил 29 июня председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции «Право России: альтернативы и риски в условиях глобальной кризисности».

Председатель Конституционного Суда России Валерий Зорькин Kremlin.ru

«Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию», по его словам, «было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия».

«Очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России (к чему уже призывают некоторые политики)», — заявил Зорькин.

Он напомнил, что, введя мораторий на смертную казнь, Россия должна была в течение трех лет законодательно полностью запретить смертную казнь. Соответствующий законопроект был внесен президентом РФ Борисом Ельциным в Государственную Думу в 1999 году. Однако тогда Дума приняла обращение к президенту РФ о преждевременности такого решения.

«Вместе с тем сам законопроект не был отклонен Думой и, следовательно, с юридической точки зрения до сих пор считается находящимся на рассмотрении. В этой ситуации именно Конституционный Суд взял на себя решение проблемы: в 1999 г. он признал неконституционным вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. А в 2009 г. Конституционный Суд указал на невозможность назначения смертной казни даже после введения суда во всех регионах», — заявил глава КС РФ.

По мнению КС, в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и запущен необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни. Зорькин уверен, что мораторий на применение смертной казни должен быть заменен полной отменой такого наказания.

Глава КС уверен, что в рамках действующей правовой системы возвращение смертной казни в принципе уже невозможно.

«Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в Донецкой и Луганской республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — подчеркнул Валерий Зорькин.