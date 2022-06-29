Рабат, 29 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Представители испанской энергетической компании Enagas, которая управляет газотранспортной системой страны, сообщили о том, что природный газ начал поступать из Испании в Марокко. Об этом 29 июня сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В заявлении говорится, что поставки осуществляются по газопроводу «Магриб-Европа», работа которого прекратилась в ноябре 2021 года из-за дипломатического скандала между Марокко и Алжиром.

Ранее власти Алжира приняли решение не продлевать соглашение об экспорте газа в Испанию по трубопроводу, проходящему через соседнее Марокко, что остановило почти все поставки газа в страну. При этом в Enagas подчеркнули, что поставляемый в Марокко газ был закуплен на мировом рынке и не имеет алжирского происхождения.