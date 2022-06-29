Абакан, , 14:05 — REGNUM Выпускники Хакасии узнали результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в республиканском министерстве образования и науки.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сто баллов не набрал ни один выпускник. От 81 до 93 баллов получили 13 человек. По данным минобрнауки республики, по 93 балла набрали выпускницы Саяногорской школы № 5 и школы в посёлке Аскиз Ксения Борозинец и Арина Кадкова.

Напомним, в Хакасии ЕГЭ по биологии сдавали 405 человек. Третий год подряд этот экзамен в регионе входит в ТОП-5 самых выбираемых предметов.

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