Абакан, 29 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Выпускники Хакасии узнали результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в республиканском министерстве образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Сто баллов не набрал ни один выпускник. От 81 до 93 баллов получили 13 человек. По данным минобрнауки республики, по 93 балла набрали выпускницы Саяногорской школы № 5 и школы в посёлке Аскиз Ксения Борозинец и Арина Кадкова.

Напомним, в Хакасии ЕГЭ по биологии сдавали 405 человек. Третий год подряд этот экзамен в регионе входит в ТОП-5 самых выбираемых предметов.

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