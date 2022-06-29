Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM В состав международного трибунала по преступлениям на Украине могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС, заявил 29 июня председатель СКР Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

«Давайте посоветуемся, кого брать в союзники, чтобы это был не просто российский трибунал, а международный трибунал, и это был бы трибунал союзников, единомышленников, который подтверждает идею, что сегодня мир многополярен. И целый ряд международных организаций СНГ, БРИКС, ШОС могли бы быть союзниками в создании таких международных судебных организаций, чтобы на их решения судов мы могли дать адекватные судебные ответы», — сказал Бастрыкин на сессии «Мир и Право» Петербургского международного юридического форума.

Он также отметил, что у России есть опыт и Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского, Киевского трибуналов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва надеется, что сможет принять участие в международном трибунале по преступлениям украинских боевиков в Донбассе.