Вашингтон, 29 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В ближайшее время Соединенные Штаты Америки отправят в Румынию дополнительный контингент Пентагона в составе 5 тыс. человек. Об этом 29 июня со ссылкой на заявление президента США Джозефа Байдена сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По словам Байдена, указанные силы призваны стать «сдерживающим фактором на пути расширения влияния России».

«Вашингтон крайне заинтересован в том, чтобы создать мощный щит НАТО в Румынии в частности и Восточной Европе в целом», — резюмировал глава американского государства.

Согласно официальной информации, свое заявление Байден сделал в преддверии саммита Североатлантического альянса, стартовавшего в Мадриде.