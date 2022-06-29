Баку, 29 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Тбилиси надеется на скорое открытие сухопутной грузино-азербайджанской границы. Об этом 29 июня заявил на бизнес-форуме в Баку посол Грузии Зураб Патарадзе.

(сс) CWitte Граница

«Мы надеемся, что Азербайджан откроет сухопутную границу с Грузией», — сказал Патарадзе.

Он отметил, что количество авиарейсов между Баку и Тбилиси растёт. Самолеты между двумя столицами курсируют уже три раза в день, кроме того из Батуми в Баку скоро начнут летать самолёты три раза в неделю.

Напомним, сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрыта с 14 марта 2020 года. Запрет ввели из-за объявления пандемии коронавируса.