Москва, , 14:02 — REGNUM Происходящее сейчас на криптовалютном рынке является следствием важных фундаментальных изменений, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

Криптовалюта

«Затяжная нисходящая динамика приводит к тому, что рынок покидают кредиторы, которые ранее были готовы предоставлять заемные средства под рискованные операции, способствовавшие разгону котировок.

Ликвидность иссыхает и игрокам приходится закрывать свои позиции, не говоря уже о том, что открыть новые становится гораздо сложнее. Все это мешает в должной мере аккуратно закрывать уже имеющиеся позиции и приводит к обвалу цен.

На традиционных рынках в такие моменты приходит ФРС и начинает вливать свою ликвидность, чтобы вновь расшевелить рынок. Проблема в том, что на криптовалютном рынке нет аналога ФРС и поддержки ждать неоткуда.

Главное вовремя понять, куда дует ветер, но, к сожалению, большинство игроков на криптовалютном рынке, даже среди числа самых крупных, демонстрируют свое непонимание рыночных процессов и отсутствие навыков соблюдения риск-менеджмента.

Проекты вроде фонда 3AC и Celsius оказались застигнуты врасплох отсутствием ликвидности, что в конце концов привело к тяжким последствиям и принудительным закрытием открытых сделок. Возможно, если бы управляющие были лучше знакомы с историей, то дело могло бы обойтись малой кровью.

В конце 1990-х произошел крах одного из самых известных хедж-фондов LTCM, который был создан лауреатами Нобелевской премии. Фонд проводил арбитражные операции на основании сложных математических стратегий и был довольно крупным, чтобы выдержать небольшую турбулентность.

1998 году начался азиатский кризис, вследствие чего центробанки резко ужесточили монетарную политику, существенно ограничив ликвидность. Поток финансирования иссяк и небольшие игроки были вынуждены уйти с рынка.

В LTCM продолжали проводить операции, так как средств у них было больше, чем у остальных, но был нюанс: инвестиционные банки внезапно осознали, что их крупным клиентов был один и тот же фонд — LTCM, который поверх собственных $4 млрд занимал в совокупности более $100 млрд.

Кредиторы стали ужесточать условия, чтобы обезопасить себя, что привело к цепной реакции в виде падения ряда все еще державшихся фондов и в конце концов краху самого LTCM, так как в отсутствии других игроков проводить активные спекуляции стало невозможно и прибыльные ранее стратегии обернулись убытком.

Именно такую ситуацию мы наблюдаем сейчас на криптовалютном рынке. Мы все еще не знаем всей глубины возникших проблем у фондов, но ясно одно — с дальнейшим падением цены следует ожидать новых маржин-колов и очередных принудительно закрытых позиций, которые будут усиливать давление на цены», — пояснила эксперт.

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