Москва, 29 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах и конфискации автотранспорта за выброшенный в неположенном месте мусор, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Законопроект представляет собой превентивную меру», — сказала депутат Госдумы Ирина Белых («Единая Россия»), отметив, что инициатива призвана упростить получение доказательной базы за правонарушение.

В КоАП вводятся новые статьи, в частности, «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, выразившееся в сбросе (выгрузке) из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов, иных специально отведенных мест».

За выброшенный не в контейнеры мусор будут наказывать штрафом граждан в размере до 30 тыс. рублей, а юрлиц — до 120 тыс. рублей.

Санкции предполагаются и для водителей, оставляющих мусор на обочинах.

Особое внимание уделяется сбросу отходов в необорудованных для этих целей местах на территориях населенных пунктов, рекреационных зон, лесопарков, садоводческих товариществ. Так как в большинстве случаев нарушение совершается с использованием транспортных средств (малотоннажных грузовых автомобилей, мусоровозов, самосвалов), принадлежащих гражданам, вводится конфискация автотранспорта.

Предполагается, что выброс мусора будет фиксироваться работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, размещенными в местах наиболее вероятного сброса отходов (по аналогии с техническими средствами, фиксирующими правонарушения в сфере безопасности дорожного движения), а также специализированными фотоловушками, автоматически срабатывающими при движении вблизи мест установки. Указанные технические средства могут использоваться в условиях низкой освещенности и в ночное время, пояснили авторы инициативы — депутаты Мосгордумы и Мособлдумы.