Париж, 29 июня, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Правительство Франции подтвердило свое намерение удержать дефицит государственного бюджета на уровне 5% ВВП в 2022 году, несмотря на дополнительные расходы на поддержку покупательной способности, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Этот «контроль» над государственными финансами, по данным министерства экономики и финансов Франции, в основном связан со значительным профицитом дохода в размере 50 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции за сутки выявили 147 248 случаев заражения коронавирусом.

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