Тюмень, , 14:01 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции продлён до 1 августа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В регионе за сутки зафиксировано 13 выздоровевших и 10 госпитализированных с COVID-19.

За сутки на 29 июня коронавирус выявили у 17 тюменцев. Это на шесть человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 июня коронавирус выявили у 192 099 человек, выздоровели 187 533 пациента, скончались 4337 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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