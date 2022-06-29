Лос-Анджелес, США, , 14:01 — REGNUM Джейкоб Баталон присоединился к актёрскому составу картины Horrorscope от студий Screen Gems и Alloy Entertainment. Об этом 29 июня пишет Deadline.

Джейкоб Баталон в роли Неда Цитата из х/ф «Человек-паук: Вдали от дома». Реж. Джон Уотс. 2019 год. США

Вместе с Баталоном в хорроре сыграют Алана Боден, Эдейн Брэдли, Авантика, Хамберли Гонсалес и Вольфганг Новограц. Фильм Horrorscope основан на одноимённой книге Николаса Адамса.

Добавим, что Анна Халберг и Спенсер Коэн выступят в качестве сценаристов, а также дебютируют в роли режиссёров. По сюжету, друзья по колледжу, прочитав свои гороскопы, начинают умирать способами, связанными с их предсказаниями — молодые люди попытаются прервать череду смертей.

ИА REGNUM напоминает, что Джейкоб Баталон стал известен благодаря трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли. Актёр сыграл Неда, лучшего друга Человека-паука.

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