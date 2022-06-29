Красноярск, , 14:00 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике вызывает ряд нареканий в части поставленных задач. Об этом в интервью NGS24. RU заявил Александр Бабин — единственный выпускник из Красноярского края, который получил высший балл по этому предмету.

Математика

Уже бывший школьник признался, что не готовился к экзамену — даже не открывал пособия для поступающих в вузы, которые ему купила мать. Однако получить 100 баллов ему помогла не удача, а тот факт, что все школьные годы он с удовольствием изучал математику и легко смог выполнить все задания ЕГЭ. При этом о самом экзамене выпускник отзывается достаточно критически.

«ЕГЭ мне не нравится тем, что варианты очень похожи друг на друга из года в год. И, соответственно, у людей складывается ложная стратегия подготовки к нему — это натаскивание. Из-за этого, кстати, ЕГЭ чаще всего и осуждают. Я смотрю на образовавшуюся систему: мои одноклассники не старались выучить разделы математики, они готовятся, условно, решить задачу под номером 15. Это стратегия — тупиковая! Да, вы сдали ЕГЭ на отлично, поступили в вуз на бюджет, но знаний-то нет, придется всему учиться заново», — высказал Бабин своё видение недостатков ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 19 выпускников смогли получить 100 баллов на ЕГЭ. За выдающийся результат каждому из них будет выплачено по 100 тыс. рублей.

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