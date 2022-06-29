Таллин, , 14:00 — REGNUM

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На 86-м году жизни скончался Матс Траат — известный эстонский писатель, поэт, драматург, сценарист и переводчик советского периода.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания эстонии ERR, Траат родился 23 ноября 1936 года в Тартуском уезде. В 1964 году окончил Московский литературный институт имени Максима Горького, в 1969-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.

С 1965 по 1968 год работал редактором студии «Таллинфильм».

За свою творческую карьеру Траат написал более 20 романов, 10 сборников новелл, десятки сборников стихотворений, а также пьесы и сценарии к фильмам. Самые известные романы — «Танец вокруг парового котла» (1971), «Сад Поммера» (1972), «Ингер» (1975), «Были деревья, вещие братья» (1979).

По его сценарию в числе прочих были сняты фильмы «Родник в лесу» (1973) и «Осень» (1990).

В годы СССР поэзия и проза Траата активно переводилась на русский язык и языки советских республик.