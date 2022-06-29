Беляевский район, Оренбургская область, 29 июня 2022, 13:58 — REGNUM В Оренбургской области глава Карагачского сельсовета Беляевского района по требованию прокуратуры досрочно сложил полномочия, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Чиновник осуждён за повторную пьяную езду. По закону это является основанием для досрочного прекращения полномочий.
Решением совета депутатов муниципального образования 28 июня глава сельсовета отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главы муниципального образования назначен один из депутатов.