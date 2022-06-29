Беляевский район, Оренбургская область, 29 июня 2022, 13:58 — REGNUM В Оренбургской области глава Карагачского сельсовета Беляевского района по требованию прокуратуры досрочно сложил полномочия, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пьянство за рулём
Пьянство за рулём

Чиновник осуждён за повторную пьяную езду. По закону это является основанием для досрочного прекращения полномочий.

Решением совета депутатов муниципального образования 28 июня глава сельсовета отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главы муниципального образования назначен один из депутатов.