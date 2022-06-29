Беляевский район, Оренбургская область, 29 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области глава Карагачского сельсовета Беляевского района по требованию прокуратуры досрочно сложил полномочия, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пьянство за рулём

Чиновник осуждён за повторную пьяную езду. По закону это является основанием для досрочного прекращения полномочий.

Решением совета депутатов муниципального образования 28 июня глава сельсовета отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главы муниципального образования назначен один из депутатов.