Курск, , 13:55 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

29 июня выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 284 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 313 пациентов, в том числе 51 — за последние сутки.

Всего скончались 2488 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.