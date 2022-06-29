Баку, 29 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы в Азербайджане пресекли вывоз в Грузию более 11 тыс. артефактов, имеющих историческое значение. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

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Сообщается что на границе был остановлен грузовик на основании оперативной информации. При досмотре там обнаружили 15 свёртков.

«Были обнаружены четыре золотые монеты с разной символикой и иероглифами, 20 серебряных монет … 18 подвесок из бронзы, а также 22 подвески с крестообразной символикой, пять предметов с кубовидной символикой, четыре многоугольных объекта с различной символикой, один восьмиугольный предмет с символикой, 280 прямоугольных объектов с различной символикой, и 10 800 круглых медных объектов с различной символикой», — говорится в сообщении.

По данным ГТК, эксперты отнесли возраст части артефактов к началу нашей эры, а другой — к средневековью. Их признали имеющими историческую ценность.