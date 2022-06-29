Уфа, , 13:58 — REGNUM Ремонтные работы в 198 подъездах 69 жилых домов завершили в Башкирии. Об этом 29 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Подъезд дома в Басманном районе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он сообщил, что в регионе продолжают ремонтировать подъезды в домах.

«У нас задача — к 1 октября привести в порядок в два с половиной раза больше подъездов, чем в прошлом году. Это 896 подъездов в 304 домах в 23 муниципалитетах. Программа наша, республиканская, на нее мы выделили 493,3 млн рублей», — напомнил глава региона, отметив, что работы уже завершили в 198 подъездах 69 домов, в остальных подъездах ремонт продолжается.

Хабиров отметил, что в ходе ремонта меняется плитка на первых этажах, тамбурные двери на первых этажах и окна в подъездах на пластиковые. Специалисты устанавливают новые почтовые ящики, убирают провода в короба, меняют лампочки на энергосберегающие светильники, штукатурят, красят.

Глава региона сообщил, что гарантия на ремонт в подъездах составляет пять лет.

«Двигаемся дальше, постепенно наведём порядок в наших многоквартирных домах, в наших дворах и во всей республике», — сообщил он.