Москва, , 13:53 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на повышение престижа профессии учителя, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вопрос об исключении понятия «услуга» из закона об образовании поднимался в августе 2021 года на заседании президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина.

«Принимая этот закон, мы выполняем прямое поручение президента. Теперь образование, гарантированное государством, больше не будет трактоваться как услуга», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поручение не выполнено, заявил со своей стороны в ходе дискуссии депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. Он обратил внимание на то, что в законе останется понятие платной образовательной услуги, и указал на негативные последствия такого решения.

Принятыми нормами из закона «Об образовании в РФ» исключается термин «образовательная услуга».

Термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» имеет неоднозначное толкование и ассоциируется с коммерческими услугами. Исключение термина поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса, отметили в Госдуме.

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