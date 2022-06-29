Москва, 29 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на повышение престижа профессии учителя, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вопрос об исключении понятия «услуга» из закона об образовании поднимался в августе 2021 года на заседании президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина.

«Принимая этот закон, мы выполняем прямое поручение президента. Теперь образование, гарантированное государством, больше не будет трактоваться как услуга», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поручение не выполнено, заявил со своей стороны в ходе дискуссии депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин. Он обратил внимание на то, что в законе останется понятие платной образовательной услуги, и указал на негативные последствия такого решения.

Принятыми нормами из закона «Об образовании в РФ» исключается термин «образовательная услуга».

Термин «государственная и муниципальная услуга в сфере образования» имеет неоднозначное толкование и ассоциируется с коммерческими услугами. Исключение термина поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса, отметили в Госдуме.