Вашингтон, 29 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Билль о правах трансгендеров намерен представить ряд членов палаты представителей США из числа демократов, сообщает 28 июня The Hill.

Rosemary Ketchum Трансгендеры

Предложение, получившее название «Билль о правах трансгендеров», закрепит в законе решение Верховного суда от 2020 года «Босток против округа Клейтон», которое защищает сотрудников от дискриминации за гомосексуализм или трансгендерность.

Предложение внесет поправки в Закон о гражданских правах 1964 года, чтобы закон напрямую содержал положения о защите гендерной идентичности и половых признаков, чтобы был расширен доступ к необходимым терапиям для изменения гендера, а также чтобы был введен запрет на конверсионную терапию.

Билль также устанавливает, чтобы генеральный прокурор назначил представителя, занимающегося надзором за соблюдением гражданских прав трансгендеров, и инвестировал в общественные службы для предотвращения насилия против трансгендеров. Член палаты представителей Прамила Джаяпал (штат Вашингтон), председатель Прогрессивной группы Конгресса и сопредседатель Целевой группы по вопросам трансгендерного равенства, отметила в своем заявлении, что резолюция обеспечит трансгендерам возможность вести «полноценную и счастливую жизнь».

«Поскольку мы видим, как республиканцы и экстремистский Верховный суд нападают на основные права трансгендеров по всей нашей стране и отказываются от них, а законодательные органы штатов по всей стране атакуют наше транс-сообщество ненавистными, фанатичными и трансфобными атаками, мы встаем и говорим: «довольно!», — подчеркнула Джаяпал.

Вместе с Джаяпал законопроект представили такие члены палаты представителей, как Дэвидом Чичиллином, Мари Ньюман, Марком Такано и Ричи Торрес. У законопроекта есть еще 84 соавтора.