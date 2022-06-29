Енисейск, Красноярский край, , 13:51 — REGNUM Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими в Енисейске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в краевом ГУ МВД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, автоавария произошла 28 июня около полуночи. 18-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», при совершении манёвра не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в электроопору.

По данным полиции, водитель получил права в апреле 2022 года. Пострадал он и четверо пассажиров (трое 17-летних и один 18-летний). Все они госпитализированы.

Предположительно, никто из пострадавших не был пристёгнут ремнями безопасности. В ДТП они получили различные травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 38-летнюю женщину будут судить за гибель в ДТП двоих человек, в том числе ребёнка.

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