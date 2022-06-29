Ханты-Мансийск, , 13:51 — REGNUM В Югре за сутки на 29 июня с COVID-19 госпитализировали двух человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Permkrai.ru

За сутки к 29 июня в Югре выписали из ковидных госпиталей 21 человека. Выявили 18 заражённых, на пять человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Нижневартовск — 5 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 29 июня лабораторно подтверждено 211 287 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 502 человека, скончались 2555 (ни одного человека за сутки).

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